Два американски военни кораба навлязоха в международните води край Тайванския проток

Д ва американски военни кораба навлязоха в международните води край Тайванския проток, предаде Ройтерс, като се позова на трима официални представители на САЩ. Това е първата подобна операция, откакто отношенията между Пекин и Вашингтон се обтегнаха заради визитата на председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси в Тайпе, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

U.S. warships transit Taiwan Strait, first since Pelosi visit https://t.co/6GRmCHdAsZ