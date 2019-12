Два пътнически лайнера се сблъскаха в Мексико, пострадали

Д ва туристически лайнера се сблъскаха при маневриране в пристанището на мексиканския остров Косумел, съобщи порталът MedioTiempo.

Лайнерът Glory на компанията Carnival закачил с носа другия кораб.

По време на инцидента на единия лайнер са се намирали 15 000 души, а другият кораб е превозвал малко над 4500 души.

MORE: Dramatic video shows the moment two Carnival cruise ships collided while attempting to dock in Cozumel, Mexico. https://t.co/Dioih68YLd pic.twitter.com/VOTYcOfS04

Изданието Tribuna уточнява, че при сблъсъка един човек е бил леко ранен при евакуацията от столовата на плавателния съд.

Лайнерът Glory може да събира до 2980 пътници и 1150-членен екипаж- Другият кораб побира до 3000 души.

Six injuries are reported as two Carnival cruise ships slowly collided into one other on Friday morning off the coast of the Mexican island of Cozumel https://t.co/2zcYWIKFao pic.twitter.com/odg3foY5sh