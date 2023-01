Два изтребителя се разбиха в Индия, пилот загина

Д ва самолета на индийските ВВС се разбиха в щата Мадхя Прадеш, съобщи телевизия NDTV, позовавайки се на източници. Изтребителите Су-30 и Мираж 2000 са се разбили по време на тренировъчни полети. И двата самолета са излетели от военновъздушната база в Гуалиор.

Един пилот загинал и други двама са оцелели. Първоначалната новина на индийската телевизия NDTV бе потвърдена от прес-службата на индийските ВВС. По-рано бе съобщено за спасени двама пилоти, които са в тежко състояние. Инцидентът е засегнал руски изтребител Су-30 и френски Мираж 2000.

📝🇮🇳India: 2 IAF fighter planes crash in Madhya Pradesh: IAF’s Sukhoi-30, Mirage 2000 jets crash near Gwalior, 1 pilot dead; another aircraft crash reported in Rajasthan. At 5:30 in the morning, Sukhoi Su-30 and Mirage 2000 fighter jets from the Indian Air Force crashed near pic.twitter.com/XKhA6kLLe5 — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) January 28, 2023

Докато единият самолет се е разбил в област Морена в щата Мадхя Прадеш, друг е паднал на 100 км в съседния щат Раджастан. По-рано агенция ANI съобщи, че неизвестен самолет се е разбил в района Бхаратпур в Раджастан.

Two Air Force planes crashed in #India

Su-30 and Mirage-2000 fighter jets took off from the Gwalior air force base but crashed during training flights. It is reported by NDTV.

Previously, the pilots managed to eject and received only minor injuries. #Indian pic.twitter.com/wCwptks4ji — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 28, 2023

Според местната полиция самолетът паднал в открито поле. Медиите смятат, че това може да е един от двата катастрофирали изтребителя на ВВС, но все още няма официални изявления по този въпрос.