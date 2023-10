Дрога, която превръща бойците на "Хамас" в зверове, се е произвеждала и в България

Т ерористите от "Хамас", които извършиха изненадващо нападение на 7 октомври, са били под въздействието на наркотика каптагон - синтетичен стимулант от типа на амфетамин, пише The Jerusalem Post.

On October 7th Hamas terrorists were under the influence of a stimulant drug called Captagon. This assisted them in brutally murdering innocent men, women and children while retaining a sense of calmness and indifference.



Just like ISIS in 2015.#HamasISIS @Jerusalem_Post pic.twitter.com/22S5sYbCju — Nadav D. Goren (@Nadavgoren) October 20, 2023

Този стимулант, известен също като "кокаинът на бедните", позволява на терористите да извършват отвратителни действия с чувство на спокойствие и безразличие, като ги кара да се чувстват непобедими. Едновременно с това ги поддържа много бдителни за продължителни периоди и потиска апетита им.

Израелският новинарски сайт "Канал 12" съобщи, че хапчетата каптагон са иззети от затворници на "Хамас" и са намерени в джобовете на много терористи, загубили живота си на израелска земя.

Captagon Drug Found on Bodies of IDF Members

-Captagon, a drug used by IDF members, has been discovered on bodies of IDF members and prisoners

-Also known as"cocaine for the poor,"Captagon is believed to enable IDF members to carry out their acts with composure and indifference. pic.twitter.com/LlNWttkUYk — 🇵🇸 درویش 🇵🇸 (@algorithm_geek) October 20, 2023

В социалната мрежа X се появи видео, на което се виждат торбички с бял прах на задната седалка на автомобил, свързан с "Хамас", въпреки че не е ясно какъв е бил този наркотик, предаде Daily Mail. Видеото е озаглавено: "Документация, направена от мой приятел в околните селища: терористите пристигнаха с торбички с кокаин, за да подхранват сатанинския си нагон".

Какво представлява каптагонът?

Каптагонът е произведен за първи път през 1961 г. като алтернатива на амфетамина и метамфетамина, използвани по онова време за лечение на нарколепсия, умора и поведенческо разстройство "минимална мозъчна дисфункция".

Каптагонът е старата търговска марка, но името отдавна е възприето за описание на наркотика. Първоначално каптагонът е едно от имената, под които стимулантът фенетилин е пуснат на пазара от германска химическа компания през 1961 г.

През 80-те години на ХХ век правителството на САЩ го обявява за контролирано вещество без приета медицинска употреба. Производството на лекарството е преустановено през 80-те години на миналия век. През 1986 г. фенетилинът е включен в Списък II на Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. и повечето страни преустановяват употребата на каптагон. През 2011 г. Международният съвет за контрол на наркотиците заявява, че от 2009 г. насам нито една държава не е произвеждала фенетилин.

Каптагонът​ вече се използва от военните, за да позволи на войниците да останат будни за дълъг период от време и да "повишат смелостта и храбростта" си. Каптагонът е рекламиран от медиите като "Амфетаминът, който подхранва войната в Сирия" или "Наркотикът на джихадистите".

Today I learned the @IDF gives its troops an addictive battle stimulant, Captagon. #ChatGPT: pic.twitter.com/9dvNrGAxPn — Phlip 🇵🇪 (@RobRepMan) October 19, 2023

Някои източници също съобщават, че каптагонът е един от най-популярните наркотици за развлечение сред заможните младежи в Близкия изток. На основния му пазар, Саудитска Арабия, богатите го използват, за да се забавляват цяла нощ, докато много жени го приемат, за да отслабнат.

Универсалността на наркотика го е направила популярен сред всички - от студенти, които не спят цяла нощ преди изпити, през таксиметрови шофьори, работещи на две места, до високопоставени професионалисти, които се надяват да останат съсредоточени през дългите часове.

Каптагонът обикновено се поглъща, но може да бъде смачкан и смъркан. Той се продава предимно в торбички с по 200 хапчета, известни като "шадраван", които са украсени с различни лога, включително тези на Lexus - най-разпространените през последните години - Range Rover, Lacoste, а в някои случаи и с полумесец и звезда или свастика.

Israel claims Hamas fighters took Captagon pills to improve performance during assault on civilian areas.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/KzevlqpRtS — AF Post (@AFpost) October 20, 2023

Как действа каптагонът?

Този каптагон на "новото време", както и всяко силно пристрастяващо вещество, вероятно причинява необратими промени в мозъчните вериги, които управляват контрола на импулсите и преценката, като отнема способността на човека да разсъждава или да мисли рационално. Дългосрочната употреба на фенетилин може да доведе до силна депресия, раздразнителност, замъглено зрение и сърдечносъдови проблеми.

В интервю за Би Би Си през 2015 г. употребяващите каптагон описват как се чувстват след употребата на наркотика. Един от тях казва: "Чувствах се така, сякаш притежавам света. Сякаш имам власт, която никой не притежава". Друг казва: "След като взех каптагон, вече нямаше страх".

Which captagon press are you guys going with

I’m feeling the yin yangs https://t.co/n5yIxkJj1D pic.twitter.com/3GcaxttfSJ — Spooky Cachino (@cachino) October 19, 2023

Българската следа в създаването и разпространението на каптагон

До 1986 г. каптагонът е забранен в повечето страни, но фенетилинът става достатъчно популярен на Арабския полуостров, за да започне нелегалното производство на хапчето, най-вече в бивша Югославия и в България.

Според първия цялостен преглед на пазарите на незаконни наркотици в Европейския съюз България и в по-малка степен Турция се смятат за значителни производители на каптагон.

"Между 2001 и 2007 г. България конфискува 18 много мащабни съоръжения за производство на амфетамин, свързани с производството на таблетки каптагон", се казва в доклада за пазарите на наркотици в ЕС, публикуван през 2013 г.

Произведеният каптагон от България и Словения се е доставял в Сирия, Йордания и Арабския полуостров през Турция.

Captagon drug was found on the bodies of Hamas members. This substance, also known as "cocaine for the poor," is believed to enable Hamas members to carry out their acts with composure and indifference. It is reportedly produced in Lebanon and Syria, and extremist Salafist… pic.twitter.com/oQCV5xxlao — Creepy.org (@CreepyOrg) October 19, 2023

Къде се произвежда каптагон днес?

Днес каптагонът се произвежда предимно в Сирия и Ливан, където се произвеждат стотици милиони таблетки. Много малко от тях обаче съдържат фенетилин. Съставът на днешния каптагон може да варира в широки граници. Повечето хапчета съдържат амфетамин, но фалшификатите могат да включват и парацетамол, кофеин, хинин и различни анестетични вещества, които могат да бъдат вредни. Фалшификатите, използвани за производството на наркотика, означават, че хапчетата се предлагат в нюанси на бяло, жълто, бежово и дори розово. Белите хапчета се смятат за най-качествени и са предназначени за Персийския залив.

През последното десетилетие Ливан и Сирия предоставят идеални условия за производството на каптагон. Всяка от тях е слаба държава, подкопавана от силни милиции и етнически фракции, с голям брой бежанци от различните войни в Близкия изток. И двете страни са в центъра на големи исторически мрежи за контрабанда от Персийския залив до Европа, пише The Jerusalem Post.

Captagon smugglers are constantly innovating in creative way, but this is a first. Smugglers have seen plastic mortar shells into Jordan, from Syria, containing captagon pills. pic.twitter.com/qaD7ivOMdP — Narcosis (@narcosis_0) October 16, 2023

В Сирия търговията с каптагон предлага работа на химиците от голямата сирийска химическа промишленост, която, както и голяма част от икономиката, е опустошена от гражданската война. Освен това части от страната бяха превзети от джихадистки групировки като ИДИЛ и "Ислямска държава", които, от своя страна, търгуваха с каптагон и чиито бойци често използваха наркотика.

През 2011 г., след брутална правителствена репресия срещу протестиращите срещу Асад, Сирия изпадна в гражданска война. Международно изолирана и измъчвана от битки, страната беше потопена в икономическа криза, пише Aljazeera.

Въпреки че Дамаск отрича каквото и да е участие в търговията, наблюдатели казват, че производството и контрабандата на наркотика са донесли милиарди долари на Ал Асад, неговите сътрудници и съюзници, докато са търсели икономически спасителен пояс.

Според доклад на New Lines Institute сирийското правителство използва "местни съюзнически структури с други въоръжени групировки като "Хизбула" за техническа и логистична подкрепа при производството и трафика на Captagon".