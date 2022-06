Доживотен затвор за авторката на "Как да убиеш съпруга си"... за убийството на съпруга ѝ

А вторката на любовни романи и есе със заглавие „Как да убиеш съпруга си“ бе наказана с доживотен затвор за убийството на собствения си съпруг преди четири години, съобщи Асошиейтед прес.

Виновна! Авторката на "Как да убиеш съпруга си" е убила съпруга си

71-годишната Нанси Крамптън Брофи бе призната за виновна за убийство от втора степен на 25 май след седемседмичен процес. Обявената в понеделник присъда предвижда възможността за освобождаване от затвора след излежаване на 25 години от доживотната присъда, съобщи местен телевизионен канал.

Според предоставените от прокурорите доказателства, Крамптън Брофи е простреляла смъртоносно 63-годишния Дан Брофи в затворения сега кулинарен институт в Орегон, където той е работил през 2018 г.

Прокуратурата посочи като мотив на писателката възможността да получи сумата от животозастрахователната полица на съпруга си.

