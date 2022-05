Виновна! Авторката на "Как да убиеш съпруга си" е убила съпруга си

А вторката на любовни романи Нанси Крамптън Брофи, която написа есето "Как да убиеш съпруга си", е призната за виновна за убийството на съпруга си преди четири години.

71-годишната Нанси Крамптън Брофи беше осъдена за убийство, според местната новинарска станция KOIN-TV.

63-годишният мъж на Нанси е бил убит на 2 юни 2018 г., докато се e подготвял за работа в Орегонския кулинарен институт в Югозападен Портланд.

Нанси Крамптън Брофи не реагира остро, когато чу присъдата в съдебната зала на окръг Мълтнома, щата Орегон.

Лиза Максфийлд, един от нейните адвокати, каза, че екипът на защитата планира да обжалва.

Тя обяви това, след като прокурорите казаха на съдебните заседатели, че Крамптън Брофи е била мотивирана от парични проблеми и застраховка "живот".

По време на процеса Нанси каза, че няма причина да убива съпруга си и че финансовите им проблеми са били решени най-вече чрез осребряване на част от пенсионния спестовен план на мъжа ѝ.

Беше установено обаче, че тя притежава същата марка и модел пистолет, който е бил използван за убийството на съпруга ѝ, въпреки че полицията никога не е открила оръжието.

Прокурорите твърдят, че Брофи е сменила цевта на пистолета, използван при стрелбата, и след това е изхвърлила цевта.

Адвокатите на защитата казаха, че частите на оръжието всъщност са вдъхновение за писането на Крамптън Брофи, преди да добавят, че някой друг може да е убил Брофи по време на обир.

Крамптън Брофи е била забелязана на кадри от камери за наблюдение, шофирайки до и от кулинарното училище на мъжа ѝ. Нанси заяви, че това е било съвпадение.

Есето на Крамптън Брофи за убийството на съпруг се впуска в подробности за няколко начина за извършване на непроследимо убийство и избягване да бъдете хванати.

Окръжният съдия Кристофър Рамрас в крайна сметка изключи есето от процеса, отбелязвайки, че е публикувано през 2011 г.

Но прокурор намекна за темите на есето, без да го назова, след като Крамптън Брофи взе позицията.

Тя остава в ареста след ареста ѝ през септември 2018 г. Ще бъде осъдена на 13 юни.