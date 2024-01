“Докато се опитвал да се отърве от труп”: Мъж призна, че е виновен за пожар, взел 76 жертви

М ъж е арестуван, след като е признал, че е предизвикал пожар в Южна Африка, при който са загинали 76 души - докато се е опитвал да се отърве от труп. 29-годишният мъж направил шокиращото признание по време на публично разследване на причините за пожара в пететажна сграда в Йоханесбург през август миналата година, съобщават от полицията, цитирани от Sky News.

Според южноафриканските медии, които съобщават за показанията на мъжа, той е заявил, че е удушил някого в мазето на жилищния блок, след което е запалил тялото му. Той посочил, че е употребявал наркотици и е получил нареждане да убие човека от наркодилър, който живеел в сградата.

По-късно полицията съобщи, че мъжът - чието име не се съобщава - е бил арестуван във връзка с пожара и срещу него са повдигнати 76 обвинения в убийство, 120 обвинения в опит за убийство и палеж.

Признанието е пълна изненада, тъй като разследването не е наказателно производство, а има за цел да установи, какви пропуски в безопасността може да са довели до смъртта на толкова много хора.

Огънят обхвана полуразрушената сграда и уби десетки хора, включително 12 деца. Повече от 80 души бяха ранени при пожара, припомня Sky News.

Свидетели разказват, че са видели хора, които са хвърляли бебета от горящата сграда в опит да ги спасят, а поне един човек е скочил.

