"Дядовци-обирджии" на съд за обира на Ким Кардашиян в Париж

Д есет души, наричани „дядовци-обирджии“ от френските медии, ще бъдат изправени пред съда, обвинени в кражба на бижута на стойност милиони евро от американската телевизионна риалити звезда Ким Кардашиян, по време на Седмицата на модата в Париж през 2016 г., пише The Guardian.

Заподозрените, на възраст между 35 и 78 години, ще се явят във френската столица в понеделник следобед. Процесът е с продължителност един месец, а 44-годишната Кардашиян ще даде показания през май.

Един от най-големите обири

Kim Kardashian's Paris hotel robber talks about the infamous heist:



"They should be a little less showy toward people who can't afford it ... Since she was throwing money away, I was there to collect it and that was that. Guilty? No, I don't care. I don't care."