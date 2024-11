COP29: Ще се намерят ли средства за борба с климатичните промени

Д вадесет и деветата Конференция на страните (COP) по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК) започна в понеделник в столицата на Азербайджан - Баку, като основната точка в преговорите между представителите на 198-те държави по конвенцията ще бъде осигуряването на финансите, необходими, за да се помогне на развиващите се страни да се адаптират към променящия се климат и да въведат мерките, необходими за постигане на климатичните цели.

Очаква се преговорите да бъдат трудни предвид връщането на Доналд Тръмп в Белия дом и притесненията, че той може да изтегли за втори път САЩ от Парижкото споразумение за климата, както и на фона на продължаващите войни в Украйна и Близкия изток.

Същевременно учени предупреждават, че времето за намиране на решения на климатичната криза изтича, през 2024 г. бяха поставени редица нови температурни рекорди, а природни катастрофи, свързани с екстремни климатични събития, отнеха хиляди човешки животи, последният пример за което, са наводненията в Испания.

The 29th Conference of the Parties on #ClimateChange (COP29) commenced in Baku, the capital of Azerbaijan, with the participation of His Highness the Crown Prince Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, representing His Highness the Amir of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber… pic.twitter.com/YaYgUR8oEy