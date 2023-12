Цирковият номер трагично се обърква: Акробат падна от "Колелото на смъртта"

Ц ирков акробат е откаран в болница, след като пада от височина 16 фута (над 4,8 метра) от "гигантско колело на смъртта" по време на атрактивна каскада.

Видеозапис показва как зрителите в цирк "Хиподрум" в крайбрежния град Грейт Ярмут в Норфолк, Англия, изпадат в ужас, след като цирковият артист пада от съоръжението в сряда вечерта.

Един от свидетелите разказва, че акробатът се е сблъскал с метално скеле и се е разбил в земята.

20-годишният акробат пада по време на представлението на цирка "Коледен спектакъл".

От цирк "Хиподрум" съобщиха, че представлението е било спряно незабавно и са били извикани полиция и бърза помощ.

Съобщено е, че мъжът е получил счупвания на костите и е изпаднал в съзнание.

