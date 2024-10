Чудо! Корабът "Ангел" спаси мъж след 67 дни в морето (СНИМКИ)

М ъж оцеля по чудо, след като прекара 67 дни загубен с малка надуваема лодка в бурното Охотско море край Далечния изток на Русия, след като беше забелязан от рибари.

Шокиращи кадри показаха забележителното спасяване на 45-годишния Михаил Пичугин от руския риболовен кораб „Ангел“.

Властите разкриват, че мъжът е свалил 50 килограма по време на трагичното си преживяване. Той е намерен увит в одеяла и спасителна жилетка на борда на малкото плавателно тяло, за което е завързал малко оранжево знаме в отчаян опит да привлече внимание.

До него лежаха два трупа - на по-големия му брат Сергей Пичугин, 49, и на 15-годишния му племенник Иля, разкриват спасителите на мъжа.

Miracle survival of 'whale watcher' found after 67 DAYS adrift at sea as he is spotted by fishermen on inflatable boat... beside dead bodies of his brother and nephew https://t.co/xdHdMsdw2N pic.twitter.com/0BaHfXqgW3 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 15, 2024

Триото предприело експедиция за наблюдение на китове с лодката си на 9 август, когато двигателят им отказал и те започнали да се носят навътре в морето.

Експертите приветстваха оцеляването на Михаил след повече от два месеца във водата, известна със своите тежки бури и смразяващи температури.

Роднините са били на път за родния Оха от отдалечените Шантарски острови, известни с това, че са място за хранене на китове, когато се случило бедствието.

На борда имало топли дрехи, спасителни жилетки, сигнални ракети, малко количество храна и 20 литра питейна вода, като се очаквало пътуването да отнеме само няколко дни.

След като надуваемата лодка тип катамаран Baykat 470 M загубила двигателя си Honda, 4-метровата лодка е изминала най-малко 1000 км за над два месеца.

Руските спасители търсили триото без успех и след месец са решили, че е малко вероятно да оцелеят в бурното море.

Miracle survival of 'whale watcher' found after 67 DAYS adrift at sea as he is spotted by fishermen on inflatable boat... beside dead bodies of his brother and nephewhttps://t.co/W4NdJZ410A — Jaun News English (@EnglishJaun) October 15, 2024

Михаил бил открит на около 22 км от село Уст-Хайрюзово, на полуостров Камчатка, от риболовния кораб „Ангел“.

Когато рибарската лодка се приближила, Михаил бил чут да казва: „Нямам сили“.

Екипажът незабавно изхвърлил въже, за да издърпа оцелелия на борда.

Man rescued after 67 days at sea off Russia’s far-east Kamchatka



46-year-old Mikhail Pichugin had been drifting in a boat in the Sea of Okhotsk for 67 days with his brother and 15-year-old nephew - but by the time they were spotted, the other two had died.



RT pic.twitter.com/1oNPFJrNn4 — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) October 15, 2024

„Когато ми казаха, че Миша [Михаил] е жив, си помислих, че чакаме чудо, и то се случи“, сподели 38-годишната му бивша съпруга Екатерина Пичугина, с която имат дъщеря.

„След 4 часа сутринта капитанът на кораба, на който Миша го водеха в Магадан, ми се обади. Капитанът каза, че Миша е получил медицинска помощ и състоянието му е задоволително. Въпреки това, той е загубил 50 кг, половината от теглото си“, съобщи Пичугина.

Михаил е описван от близките си като запален рибар.

Той все още не е разказал как е оцелял толкова дълго.

Местни експерти са учудени от оцеляването му 67 дни в морето.

Дмитрий Лисицин, ръководител на Sakhalin Environment Watch, каза: „Тук има две истински чудеса. Първото е, че такава малка, неконтролирана лодка не се е преобърнала в бурното есенно Охотско море след повече от два месеца дрейф".

„Не мога да разбера как е възможно това. Лодката със сигурност е преминала през няколко силни бури и е останала на повърхността – това е нещо невероятно. Второто чудо е, че някой на тази лодка е оцелял. Фактът, че загинаха двама души - баща и син - е много тъжен, но не е изненадващ. Но как третият човек - техният чичо и брат - е могъл да оцелее в леденото, бурно море повече от два месеца, е просто е нереално. Наистина е чудо.“

Лисицин добави: „Повече от 20 години пътувам из Охотско море с надуваема моторна лодка и напълно разбирам през какво е преминал този човек. Но не мога да разбера как е успял да оцелее.“

Не е известно кога са починали братът и племенникът на Михаил, тъй като властите все още не са разпитали Михаил.

Но след като се възстанови, рибарят може да се сблъска с гнева на руските прокурори и потенциална присъда затвор до седем години, въпреки чудотворната си история за оцеляване.

Неговата лодка се счита за неподходяща съгласно руското законодателство за излизане на повече от две морски мили от брега и е образувано наказателно дело за потенциално нарушение на законите за морска безопасност.

Руската далекоизточна транспортна прокуратура съобщи: „Лодката бе открита във водите на Охотско море край село Уст-Хайрузово в района на Камчатка. Двама души загинаха, един оцеля и получава медицинска помощ.“

Службата потвърди, че е образувано наказателно дело.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase