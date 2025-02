Четирима станаха жерви на бурите и наводненията в САЩ

Ч етирима души загинаха при силни бури и наводнения в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Майка и седемгодишното ѝ дете бяха отнесени с автомобила си от придошлите води в щата Кентъки, съобщи представител на местните власти. В югоизточната част на същия щат 73-годишен мъже бе открит мъртъв в наводнения окръг Клей.

Силни бури се разразиха и в части от Флорида и Джорджия, където днес са в сила предупреждения за торнадо, съобщи Националната метеорологична служба.

DEADLY FLOODING: Catastrophic and deadly flash flooding was reported across four states over the weekend as a powerful storm system produced several threats across the eastern half of the U.S. MORE: https://t.co/YyjiH7a6Ee pic.twitter.com/xNorzDn9yi