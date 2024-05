Чешкият президент е пострадал при инцидент с мотоциклет

Ч ешкият президент Петър Павел беше изписан от болница днес, съобщи неговият офис, цитиран от Ройтерс. Вчера той беше леко ранен при инцидент с мотоциклет.

"Програмата му за следващата седмица остава в сила, включително планираното международно пътуване", съобщи неговата канцелария.

Czech President Petr Pavel was hospitalized after a motorcycle crash at a race track. Injuries are not serious but he will be under observation at the Central Military Hospital in Prague for a brief period. pic.twitter.com/NNFY6L0sAN