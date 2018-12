Облаци гъст черен дим се издигат над централната част на Париж – демонстрантите от движението „жълтите жилетки” подпалиха автомобили и кофи за боклук на емблематичния булевард „Шанз Елизе”, съобщава Ройтерс. Четвъртият поред протест срещу поскъпването на горивата, който прерасна в масов призив за оставката на президента Еманюел Макрон, отново се превърна в погром.

Въпреки засилените мерки за сигурност – в Париж патрулират близо 8 000 полицаи и 12 бронирани автомобила, и по-малкият брой участници е демонстрациите спрямо предишните протести – само около 8 000 души, властите не успяха да предотвратят безредиците.

Би Би Си съобщава, че са ранени близо 30 души, 3 от които полицаи. В цялата страна са задържани около 700 души, в подозрения за подстрекаване към безредици, по-голяма част от които са арестувани в Париж.

🆘‼️😯🔥 #France : The ambience today in the French capital #Paris . There is CIVIL WAR against oppressor #Macron and his henchman government! from @OnlineMagazin pic.twitter.com/d6shvNucGY

Френската полиция използва сълзотворен газ в опит да разпръсне огромната тълпа протестиращи от движението „жълтите жилетки” още в началото, съобщава Ройтерс. Демонстрантите се събраха за четвърти пореден уикенд в Париж, в знак на протест срещу икономическата политика на Еманюел Макрон, когото определиха като „президента на богатите”.

Шествието на „жълтите жилетки” се насочи към емблематичния булевард „Шанз Елизе” в самото сърце на френската столица, който бе блокиран от полицията. Именно там станаха и първите сблъсъци с органите на реда.

31 000 са протестиращите „жълти жилетки” в цяла Франция. Около 8000 са демонстрантите в Париж, съобщи френският вътрешен министър Кристоф Кастанер, цитиран от АФП. По думите му около 700 души за задържани при протестите в цялата страна.

Малко преди началото на протестите полицията задържа 354 души, у които са намерени маски, павета и заготовки за коктейли „Молотов”, и които са заподозрени в подстрекателство към размирици.

Paris, France is like a warzone. One of Europe's greatest cities is at war with the GREED of the Neoliberial Elite.



Who would have guessed. #YellowVest #GiletsJaunes pic.twitter.com/zPdcxKlDbn