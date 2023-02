Цената на петрола продължава да расте, какви са причините

Ц ените на петрола се покачиха в днешната азиатска търговия за четвърти пореден ден поради проблемите с доставките в резултат на унищожителното земетресение в Турция, както и под натиска на покачващото се търсене в Китай, съобщава Ройтерс.

