Българска мина в кола стресна Монтана, САЩ (ВИДЕО)

С апьорски екип премахна подозрително устройство от колата на студент, който закупил българската мина онлайн.

Случаят предизвика паника и единият от паркингите на Държавния университет в Монтана беше затворен от полицията.

Университетът излезе с обръщение, в което обясни подробности за ситуацията като добави, че рискът за обществото е изключително нисък.

Държавният университет уточнява, че става въпрос за българска "военна меморабилия", която онлайн търговец продавал с премахнати детонатори и експлозиви, а студентът държал в автомобила си.

До разследването на случая се стигнало, след като пакетът бил оставен в пощата в Монтана, САЩ и започнал да вибрира.

"Това подтикнало силите на реда и пощенската служба на САЩ да разберат къде е била изпратена пратката, което ги довело до нашия университет", казват от учебното заведение.

Ръководството успокоява студентите, че според органите на реда, бомбата не крие опасност, но премахването й се предприема във връзка с повишени мерки за сигурност.

One member of the squad suiting up to retrieve the device. @NBCMontana pic.twitter.com/iy2cuzMl5K