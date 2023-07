Българка от Рени: За първи път от началото на войната преживяхме страшна нощ

З аместник-председателката на българското дружество "Отечество" в украинския град Рени Нина Иванова каза, че за първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна градът е бил подложен на интензивни бомбардировки и жителите са преживели "много страшна нощ".

Russia-Ukraine War Updates



Russia’s navy has carried out a live fire “exercise” in the Black Sea, days after the Kremlin said it would consider ships travelling to Ukraine through the waterway potential military targets.



