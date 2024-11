България, Румъния, Унгария и Австрия с обща декларация за Шенген

Б ългария, Румъния, Унгария и Австрия излязоха днес с обща декларация във връзка с пълноправното приемане през януари и по суша на двете балкански държави в Шенгенското пространство. Тя беше публикувана в официалния профил на унгарското председателство на Европейския съюз в социалната платформа Х.

В документа се казва, че на 22 ноември 2024 г., унгарското председателство на Съвета на ЕС, Румъния, България и Австрия са признали напредъка, постигнат в понижаването на незаконната миграция към Европа и към въпросните страни и са са се споразумели за следното:

- да продължат съвместните си начинания за борба с незаконната миграция към Европа и към техните територии;

- да продължат общите си действия за борба с нарушаващата правилата миграция в съответствие с общата декларация на Австрия, Румъния и България от 29 декември 2023 г.;

- да направят всичко по силите си за предотвратяване на нелегалното еднопосочно преминаване на мигранти през техните територии и да осъществяват гладко процесите по връщане и прехвърляне по силата на съответните споразумения;

- да смекчат ефекта от потенциалната промяна на миграционните модели, който може да се възникне като непосредствена последица от отсъствието на вътрешни граници (в Европейския съюз), да продължат да упражняват граничен контрол вътре в границите на ЕС с въвеждането на гранични проверки в съответствие с Шенгенския граничен кодекс по сухопътните граници между Унгария и Румъния и между Румъния и България за първоначален период от най-малко шест месеца. Целта е да се предотврати всяка сериозна заплаха за държавната политика и за вътрешната сигурност;

- в духа на солидарност продължават да подкрепят България в защитата на външните сухопътни граници на ЕС с Турция с разполагането на международен полицейски контингент от 100 гранични служители (15 от Австрия, 25 от България, 20 от Унгария и 40 от Румъния).

В заключението на днешната обща декларация се казва, че страните са се споразумели до края на тази година да започнат необходимите стъпки за приемането на официалното решение на Съвета на ЕС за определянето на дата за отмяната на проверките по вътрешните граници в ЕС с България и Румъния и по границата между двете страни.

‼️ Read the full text of today’s joint Hungarian-Austrian-Romanian-Bulgarian declaration agreed in Budapest. This milestone sets the stage for the next step: the @EUCouncil decision on the full accession of Bulgaria and Romania to Schengen.#HU24EU

🇭🇺🇪🇺 pic.twitter.com/dzpogr3Y67