Бурята "Деби" преминава през Мексиканския залив към Флорида

Т ропическият циклон "Деби" прерасна в тропическа буря, докато се намираше на север от Куба. Метеоролози предвиждат, че ще се превърне в ураган, когато премине през Мексиканския залив по пътя си към бреговете на американския щат Флорида, предаде Асошиейтед Прес.

Националният център за ураганите съобщи, че "Деби" се намира на около 105 км на запад-северозапад от щата Флорида и на около 370 км от Тампа. Бурята се движи на северозапад със скорост 22 км/ч с максимални постоянни ветрове от 75 км/ч.

"Деби" вероятно ще донесе проливни дъждове и крайбрежни наводнения на голяма част от бреговете на Мексиканския залив във Флорида до тази вечер. Прогнозите сочат, че утре бурята може да достигне бреговете като ураган и да премине над северната част на Флорида в Атлантическия океан.

Синоптиците предупреждават, че в началото на следващата седмица може да паднат проливни дъждове и над Северна Флорида и атлантическите брегове на щатите Джорджия, Южна и Северна Каролина.

"Деби" е четвъртата буря за тазгодишния сезон на ураганите. Преди нея преминаха ураганите Алберто, Берил и Крис, които се оформиха през юни месец.

Синоптиците предупредиха за 150-300 мм дъжд и до 450 мм в отделни райони, което може да доведе до внезапни наводнения. Синоптиците предупредиха и за умерени наводнения на някои реки по западното крайбрежие на щата Флорида, уточни АП.

