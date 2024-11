Бурята "Берт" затвори пътища и отмени полети в Обединеното кралство

Б урята „Берт“ връхлетя Обединеното кралство, като снегът затвори пътища, а силните дъждове и ветрове се очаква да причинят допълнителни смущения в пътуването и потенциални наводнения.

В голяма част от страната са в сила метеорологични предупреждения и 13 предупреждения за наводнения, а в Шотландия, Йоркшир и Североизточна Англия са регистрирани заледявания. Жълти предупреждения за вятър, дъжд и сняг са в сила за голяма част от останалата част на Обединеното кралство до неделя.

Полетите бяха прекъснати на летището в Нюкасъл поради обилен сняг, като някои полети бяха пренасочени към Белфаст и Единбург. Компания за железопътни услуги между Англия и Шотландия посъветва клиентите да не се опитват да пътуват извън северния английски град Престън заради отмяна на множество влакове.

Националните магистрали също издадоха „предупреждение за тежко време“, уточняващи за „условия на виелици“ в Йоркшир и североизточна Англия, както и за редица затворени пътища. Ирландската национална метеорологична служба, също издаде жълто предупреждение за „много силни ветрове и проливен дъжд“.

Заради прекъснати далекопроводни жици стотици домакинства са на тъмно.

