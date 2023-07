Буря вилнее на Западните Балкани, жертвите са общо пет

М едиите на Западните Балкани съобщават за общо пет жертви на разразилите се вчера бури - трима души са загинали в Хърватия, една жена в Словения и една в Босна и Херцеговина, в Сърбия са били евакуирани 15 човека.

Лошото време обхвана първо Словения тази седмица, където, край езерото Блед вчера загина една жена, а пожарникарските служби са получили над 2200 сигнала, съобщи регионалната телевизия Ен1. Един пожарникар е ранен при изпълняване на задълженията си.

A powerful storm sweeps Balkans region after days of heat, killing at least 5 people https://t.co/GmSxnS1yCg — euronews (@euronews) July 20, 2023

Двама мъже, 50-годишен пешеходец и 48-годишен шофьор, загинаха в хърватската столица Загреб вчера след падане на дървета, а десетки са били ранени, съобщи хърватският портал „Индекс“. Един човек (на 40 години) е загинал и в хърватската област Славония, след като върху автомобила му, в който се е намирал в този момент, е паднало дърво.

Хърватският Държавен хидрометеорологичен институт посочи, че на места е отчетена скорост на вятъра от 180 километра в час. Вятърът е изкоренил или счупил стъблата на множество дървета и е отнесъл много покриви, най-големи са щетите в столицата. Множество улици в Загреб са наводнени, някои квартали са без електричество. За днес е обявен жълт код за валежи в областта Карловац.

Части от Босна и Херцеговина също бяха засегнати от бурите, придружени с град, има една жертва, информира босненската национална телевизия БХРТ. Една жена е загинала в град Бръчко, повече от 20 души са потърсили лекарска помощ.

Летището в Баня Лука е затворено, тъй като ураганните ветрове са повредили покрива на предприятието „Летища на Република Сръбска“.

The airport in Banja Luka was closed temporarily, and rail traffic was also interrupted in several places.https://t.co/ICAg1W0e4s — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 20, 2023

"Проливният дъжд и ураганният вятър помитаха всичко в Загреб. Двама мъже - един пешеходец на 50 г. и 48-годишен шофьор бяха убити от паднал стълб в столицата. 40-годишен мъж загина в Бродско-посовската област след като стълб падна върху автомобилът му", съобщи Индекс. Според "Ютарни лист" в Загреб няма нито една улица без паднали дървета, смачкани коли или унищожени покриви.

Лошото време обхвана няколко области на Хърватия, но най-много пострада Загреб, където около 60 души са настанени в болница. Отделни информации в хърватските медии съобщават за стотици ранени.

Ураганен вятър придружен с проливен дъжд обхвана тази нощ и съседна Сърбия. Поради лошото време летището в Белград "Никола Тесла" бе затворено в продължение на часове.

Една част от страната остана без електричество. Лошото време нанесе огромни щети в няколко общини, съобщиха от Националния метеорологичен център. Оттам уточниха, че най-засегнати от стихията са областите Банат, централната, източната и югоизточната част на страната в посока към България и Румъния.

At least five dead as a massive storm batters the Balkans after days of blistering heat, toppling trees, toppling cranes and ripping roofs off buildings. #Balkans #batters https://t.co/80JrlvPOpX — WhatsNew2Day (@whatsn2day) July 20, 2023

В Белград силният вятър изкорени дървета и събори два крана. Столичните квартали Баново бърдо, Жарково и Звездара останаха без ток.

От отдела за специални операции към вътрешното министерство съобщиха, че са спасили 15 души, сред тях има и пет деца. Част от тях са били в гората, а една жена е била заклещена в автомобила си. В Нови Сад младо момиче пострада от паднало дърво. На много места има разрушени покриви на къщи и различни постройки. Десетки коли са унищожени.