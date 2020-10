Борел призова за незабавно прекратяване на военните действия в Нагорни Карабах

В ърховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел определи увеличаването на жертвите сред цивилното население в конфликта между Армения и Азербайджан за неприемливо и призова за незабавно прекратяване на военните действия.

Жестока ескалация на войната в Нагорни Карабах

"През уикенда проведох разговори с министрите на Армения и Азербайджан. Увеличението на цивилните жертви е неприемливо. Военните действия трябва да бъдат прекратени незабавно", написа Борел в Twitter.

Spoke to ministers of Armenia and Azerbaijan over the weekend. The increase of civilian casualties is unacceptable. Fighting should stop immediately. Negotiations should start as soon as possible under @OSCE Minsk Group Co-chairs