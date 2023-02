Бомба от Втората световна война избухна неочаквано в британски град

Б омба от Втората световна война е избухнала неочаквано в графство Норфолк, съобщи британската полиция, предаде ДПА, цитирана от БТА,

Службите за спешна помощ и агенциите съобщиха за сериозен инцидент

във връзка с открито във вторник голямо невзривено устройство в близост до речен мост в Грейт Ярмут. Полицията в Норфолк съобщи, че е имало "непланирана" детонация, при която никой не е пострадал.

