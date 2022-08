Bloomberg: Байдън ще обяви кандидатурата си за втори мандат през есента

П резидентът на САЩ Джо Байдън планира да обяви намерението си да се кандидатира за втори мандат след междинните избори за Конгрес през ноември.

Това съобщи информационната агенция Bloomberg, позовавайки се на множество източници от обкръжението на американския лидер.

EXCLUSIVE: Biden is readying a second presidential run in 2024, eager for the chance to beat Trump again — even though polls show most Democrats want a new candidate https://t.co/vNweg66JDH