Жена помисли, че е спечелила $75 от лотарията, но наградата се оказва $50 000

Ж ена от Мериленд смятала, че е спечелила 75 долара, играейки на скреч-оф, но в крайна сметка получила над 600 пъти по-голяма печалба, съобщават от лотарията.

(Във видеото може да научите повече за: Късметлия спечели джакпота от 1,3 млрд. долара в лотарията "Пауърбол")

Жената, която е медицински работник, е използвала прякора "Baby Grand", докато е заявявала печалбата си, първоначално е мислела, че е съвпаднала само с три черни и две червени думи за награда от 75 долара.

"Медицинските работници обичат да решават кръстословици и търкат скречове за бинго, тъй като билетите с удължено време на игра създават вълнение и помагат да се убие времето", отбелязват служителите от лотарията.

Woman Thought She Won $75 Playing the Lottery — Turns Out, It Was Actually a $50K Prize! https://t.co/joUzQJyqAa