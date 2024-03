Бенямин Нетаняху влиза в болница

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху днес ще бъде опериран от херния, съобщи неговата канцелария, цитирана от световните агенции цитирана от Ройтерс.

Операцията ще бъде при пълна упойка. Лекарите са открили хернията на премиера при рутинен преглед.

LATEST



BENJAMIN NETANYAHU ENTERED THE HOSPITAL?



Israeli PM Benjamin Netanyahu has a hernia and will undergo surgery, Reuters reports#الهلال_الشباب #Gaza_Solidarity_Night #IsraeliNazis pic.twitter.com/RGccjKI7cb