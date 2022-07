Белия дом с информация за състоянието на Джо Байдън

Д жо Байдън, който е най-възрастният президент на САЩ ще продължи да работи, макар и в изолация, след като се оказа заразен с COVID-19, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Белия дом.

Президентът на САЩ Джо Байдън е с COVID-19

79-годишният президент има леки симптоми, които включват хрема, умора и спорадична суха кашлица. Те са се появили в сряда, заяви лекарят на Белият дом Кевин О'Конър и допълни, че в момента Байдън приема антивирусния медикамент "Паксловид".

Байдън има поставени две първоначални дози от ваксината срещу коронавируса и две бустерни дози. Днес той заяви във видео, публикувано в акаунта му в Twitter, че се справя добре със заразата. В клипа, чиято продължителност е 21 секунди, той каза още, че върши много работа и че ще продължи да изпълнява задълженията си.

