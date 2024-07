Байдън заяви, че е горд, че е "първата чернокожа жена" в Белия дом

В изявление на вчерашния национален празник на САЩ - Деня на независимостта - президентът Джо Байдън заяви, че "е горд" да бъде първата "чернокожа жена на длъжност при чернокож президент", съобщи британският в. "Дейли телеграф", отбелязвайки, че това е пореден словесен гаф на Байдън.

Седмица след катастрофалното според изданието представяне на Байдън в първите телевизионни дебати с Доналд Тръмп държавният глава е говорил несвързано по време на интервю за филаделфийското радио Дабълю Ю Ар Ди, в което е объркал себе си със своята вицепрезидентка Камала Харис.

"Между другото аз съм горд да бъда, както съм казвал, първият вицепрезидент, първата чернокожа жена... на длъжност при чернокож президент", заявява Байдън, бъркайки с времето, когато самият той беше вицепрезидент на Барак Обама.

По-рано в същото интервю президентът правилно казва, че той е назначил Харис и първата чернокожа жена във Върховния съд на САЩ Кетанджи Браун Джаксън, посочва "Дейли телеграф".

Президентът се е почувствал несигурен и в интервюто си за "Шоуто на Ърл Инграм" в Youtube, което има предимно чернокожа аудитория в щата Уисконсин, но се излъчва за цялата страна. Запитан защо е важно да се гласува, Байдън дава отговор, който се отнася по-скоро за взето преди броени дни решение на Върховния съд на САЩ в полза на имунитета на опонента му и бивш президент Тръмп срещу съдебни дела.

Joe Biden says he’s proud to be “the first black woman to serve with a black president”. Way to go! pic.twitter.com/ZcRLlUZnV0