Байдън забрани вноса на руски петрол заради инвазията в Украйна

П резидентът на САЩ Джо Байдън обяви днес забрана за внос в САЩ на петрол и газ от Русия, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Забраната нанася "мощен удар" върху "войната на Путин",

каза държавният глава. Същевременно той предупреди американците, че "защитата на свободата ще има своята цена".

"САЩ се прицелват в основната артерия на руската икономика.

Забраняваме целия внос на руски петрол, газ и енергоносители. Това означава, че руският петрол повече няма да бъде приеман в американските пристанища и американският народ ще нанесе нов мощен удар върху военната машина на Путин", каза Байдън в Белия дом.

А Великобритания обяви собствени ограничения върху вноса на руския петрол,

минути преди Вашингтон. Лондон планира постепенно да сложи край на вноса на петрол от Русия до края на годината.

По-рано днес Европейската комисия представи план за постигане на независимост от руските изкопаеми горива.

