Автобусна катастрофа в Боливия уби най-малко 30 души

П овече от 30 души загинаха при тежка автобусна катастрофа на планински път в Боливия, съобщиха от местната полиция. Превозното средство паднало в дере на около 800 метра дълбочина в югозападния регион Йокала, съобщи полицейски представител. Сред ранените са и четири деца, като общо 14 души са пострадали, според информация от местна болница, предоставена в видео съобщение.

Боливия е известна със своите опасни пътища, особено в планинските региони, които често водят до тежки инциденти. Според полицията катастрофата е станала между градовете Потоси и Оруро. Длъжностни лица смятат, че причината за трагедията е вероятно превишена скорост, като шофьорът е изгубил контрол върху автобуса, заяви полковник Виктор Бенавидес пред информационната агенция AFP.

Това се смята за най-сериозния пътен инцидент, регистриран в Боливия през тази година. Местният новинарски канал Unitel съобщи, че състоянието на някои от ранените е изключително тежко. Смъртоносните катастрофи са често явление в страната, като само миналия месец 19 души загинаха при друга автобусна катастрофа, също близо до Потоси.

