Археолози откриха древни гробове в делтата на Нил

Е гипетски археолози откриха 110 древни гроба на исторически обект в губернаторство Дакахлия в делтата на Нил, съобщи Асошиейтед прес.

Някои от гробовете са с човешки останки. Намерени са на археологическия обект Кум ел-Кулган на около 150 км северозападно от Кайро. От тях 68 са овални. Датирани са към прединастичния период - 6000-3150 г.пр.н.е.

