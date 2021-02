Арестуваха жената на Ел Чапо, в какво е обвинена

С ъпругата на Ел Чапо е арестувана в САЩ за трафик на наркотици.

На 31-годишната Ема Коронел Айспуро е повдигнато обвинение в престъпен сговор за разпространение на кокаин, метамфетамин, хероин и марихуана в САЩ. Също така я обвиняват в организиране на бягството на съпруга й през 2015 г. ,когато той е в един от най-охраняваните мексикански затвори. през 2015 г. Синовете му успяха да му предадат часовник с вграден GPS, който помага да се определи най-подходящия път за бягство през изкопан тунел. Айспуро участвала и в планирането на второ бягство от затвора, преди Гусман да бъде екстрадиран в САЩ през януари 2017 г.

Мексиканския наркобарон Хоакин Гусман - Ел Чапо Ел Чапо е роден в бедно семейство в щата Синалоа, северозападната част на Мексико. Неговият бизнес му носи такива доходи, че Forbes го класира на 701 място през 2009 г. със състояние от около един милиард долара. В момента излежава доживотна присъда от юли 2019 г. за наркотрафик. Той оглавяваше наркокартела "Синалоа" и е смятан за един от най-известните престъпници на нашето време. Американските власти го смятат за отговорен за трафика на стотици тонове кокаин в страната в продължение на 25 години. Свързват го и с отвличания и изнасилвания на непълнолетни момичета и многобройни убийства, както на хора от конкуренцията му, така и на членове на неговия картел.

Наричат Ема Коронел Айспуро най-преданата съпруга на закоравял престъпник. Тя присъстваше по време на процеса срещу Ел Чапо в Ню Йорк, който продължи три месеца. По време на делото тя чува не само свидетелства за убийства и изнасилвания, извършени от съпруга й, но и, че той я е шпионирал и е имал много любовници. Двамата с Ел Чапо имат синове-близнци.

