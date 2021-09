Арестуваха съветник на президента на Черна гора при сблъсъци в Цетине

Ч ерногорският премиер Здравко Кривокапич съобщи, че Веселин Вельович, съветник на президента Мило Джуканович, е арестуван във връзка с безредиците в Цетине.

Според РТЧГ са арестувани още петима души.

"Информирам обществеността, че бързата полицейска акция, която поръчах, току-що бе поставила белезници на Веселин Вельович", каза Кривокапич в Twitter. Вицепремиерът Дритан Абазович публикува видео в Twitter, в което казва, че е видял Веселин Вельович и група депутати от ДПС да извършват атака срещу полицията тази сутрин.

Напрежението в Цетине е следствие от интронизацията на митрополит Черногорско-приморски Йоаникий в Цетинския манастир, за която той и сръбският патриарх Порфирий пристигнаха с хеликоптер, за да не влязат в контакт с протестиращите, информира БГНЕС, цитирайки АФП.

Докато православната религия е доминиращата в Черна гора, критиците обвиняват Сръбската православна църква, че служи на интересите на Белград, коментира АФП. А правителството, което пое властта в края на 2020 г., е обвинявано от противниците си, че е твърде близо до църквата.

Коментатори припомнят, че почти една трета от 620-ге хиляди жители на Черна гора се идентифицират като сърби, а някои от тях дори отказват да признаят независимостта на Черна гора.

Противниците на интронизацията издигнаха барикади в събота, за да блокират пътищата за достъп до Цетине. Демонстрантите скандираха "Това не е Сърбия!" и "Да живее Черна гора!" на главния път, свързващ Цетине с столицата Подгорица в събота. Мнозина прекараха нощта около запалени огньове, за да се стоплят, съобщи кореспондент на АФП.

САЩ призовават за мир в Черна гора

След като Черна гора се отдели от Сърбия привърженици на самостоятелната черногорска идентичност се обявяват за признаване на самостоятелна черногорска църква, отделна от сръбската.

Сръбската православна църква действа в Черна гора паралелно с непризнатата канонично Черногорска православна църква.

Предишният предстоятел на Сръбската православна църква в Черна гора Амфилохий почина през октомври от коронавируса.

Сръбската православна църква изигра ключова роля в демонстрации миналата година, помогнали за свалянето от власт на управлявало дълго време прозападно правителство в Черна гора. Новото правителство сега включва твърдо просръбски и проруски партии, отбелязва АП.

Tonight in Podgorica 🇲🇪 thousands of believers welcome Serbian Patriarch Porfirije and the new Metropolitan of Montenegro and the Littoral, Joanikije ☦️ pic.twitter.com/LncMpsgs0p