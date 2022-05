Арестуваха охранител на Байдън в Южна Корея

Ч лен на екипа на охраната на президента на САЩ Джо Байдън е бил арестуван в Сеул по обвинения, че в нетрезво състояние е нападнал южнокорейски гражданин ден преди пристигането на Байдън, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от полицията.

Охранителят, който е служител на министерството за вътрешна сигурност на САЩ, е бил задържан снощи, след като е участвал в сбиване за такси, съобщи служител на корейската полиция пред Ройтерс.

A member of U.S. President Joe Biden's advance security team has been arrested in Seoul, accused of drunkenly assaulting a South Korean citizen a day before Biden arrived on a visit, police said on Friday. https://t.co/FkDKdktgZn