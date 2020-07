Арестант почина при неясни обстоятелства в Белгия

А рестант е починал в Белгия при неясни обстоятелства, съобщиха местни медии. Видео в социалната мрежа Туитър показва как младият мъж е проснат по очи на земята в центъра на Антверпен с ръце, оковани в белезници на гърба.

Според свидетели на случая полицията е употребила прекомерна сила и е държала мъжа в безпомощно състояние повече от час. По думите на полицейски говорител приложената сила е била съразмерна заради това, че задържаният, дори окован, се е опитвал да рита неговите колеги.

TW/ police brutality

a man who is still unidentified just got murdered by the police in Antwerp Belgium. The officers then threatened everyone who recorded them.

