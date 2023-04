Антитерористична операция: Турция задържа 110 души за връзки с терористи

Т урция задържа 110 души в 21 провинции, включително в населения предимно с кюрди Диарбекир, заради предполагаеми връзки с тероризма, съобщиха полицейски източници за АФП.

Източниците нарекоха масовите обиски "антитерористична" операция.

Държавната медия TRT съобщи, че полицията е задържала хора, заподозрени във финансиране на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК) или във привличане на нови членове в групировката.

Считана за терористична организация от Съединените щати, Европейския съюз и Турция, ПКК води десетилетна въоръжена борба срещу Анкара за по-голяма автономия на кюрдското малцинство.

