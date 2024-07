Американски стратегически бомбардировачи пристигнаха в Румъния

Д ва американски стратегически бомбардировача Б-52 пристигнаха в неделя в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“ край Констанца за изпълнение на мисията Bomber Task Force (BTF), чрез която САЩ демонстрират ангажимента си към съюзниците и партньорите от НАТО, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на министерството на отбраната на Румъния.

Източният фланг на НАТО е по-силен днес! За първи път бомбардировачи Б-52 кацнаха в Румъния в подкрепа на Bomber Task Force Europe. Съюзническите и партньорските държави използват всяка възможност, за да тренират заедно, да подобрят подготовката си и да насърчават мира и сигурността в европейския регион, посочи румънското министерство на отбраната.

Според информация, изпратена от американските ВВС, докато са летели в международното въздушно пространство и в съответствие с международното право, американските бомбардировачи Б-52 са били прехванати от два руски самолета над Баренцово море, съобщава Аджерпрес.

Two US Air Force B-52H Stratofortresses arrived at Mihail Kogalniceanu Airbase in Romania for Bomber Task Force on July 21.



