П арите, които правителството на САЩ възнамерява да изпрати в подкрепа на Украйна, са загуба на пари на данъкоплатците, заяви в конгресменът от Аризона Пол Госар.

"Миналата година Зеленски, като държавен служител, е спечелил 100 милиона долара. Как мислите, къде ще отиде по-голямата част от 40-те милиарда долара, предложени за Украйна? Не трябва да изпращаме нито цент", обяви Госар.

По данни на "Форбс" обаче информациите за огромното състояние на украинския президент не отговарят на истината. Зеленски не е беден, той е милионер, но печели далеч по-малко от 100 млн. годишно. Основните му приходи са свързани с 25% дял в продуцентската компания "Квартал" 95, която продуцира и сериала "Слуга на народа". Стойността на акциите на Зеленски се изчислява на около 11 млн. долара.

Освен това украинският президент има частни имоти на стойност около 4 млн. долара. А със съпругата му Олена имат банкови сметки с еквивалента на около 2 млн. долара в брой и в държавни облигации. Двамата притежават още два автомобила и бижута.

Според Госар президентът на САЩ Джо Байдън се стреми да започне прокси война с Русия, което ще бъде грешка за Америка с глобални последици.

Total US help to Ukraine will soon be around $54 billion. At this point, it's inaccurate to say that we're not at war with Russia by proxy. NO MORE!