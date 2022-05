Американска риалити звезда почина на 16 години

З вездата от "Детски конкурси за красота" ("Toddlers & Tiaras") Кайлия Поузи почина на 16-годишна възраст - само дни, след като посети бала си в гимназията, съобщи майка ѝ.

Поузи участва в риалити сериала на TLC, който се излъчваше между 2009 и 2013 г. и включваше семейства, които подготвяха децата си да се състезават в конкурси за красота.

Звездата стана популярна в интернет пространството със своята широка усмивка.

‘Toddlers & Tiaras’ alum Kailia Posey has sadly passed away at age 16. pic.twitter.com/G5vWaajqP3