Кремъл: Вашингтон провокира Украйна да продължи войната

К ремъл заяви, че визитата в Украйна на заместник-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд е провокация, която има за цел войната да продължи, предаде ДПА.

"Американците правят така, че украинците да изпитват повече болка, американците правят така, че да загиват повече украинци", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за програмата "Москва. Кремъл. Путин" на руската държавна телевизия "Россия-1".

