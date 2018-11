Най-малко 13 души, сред които помощник-шериф, бяха ранени при стрелба в пълен със студенти бар в Южна Калифорния късно снощи, съобщи LA Times., като се позовава на местната полиция. Кадри на местни медии показваха как хората бягат от мястото на инцидента, вероятно с огнестрелни рани, пише BBC.

Първоначално се съобщаваше за шестима ранени.

Полицията получила малко преди полунощ първите съобщения за стрелба в заведението "Бордърлайн Бар енд Грил" в Таузънд Оукс, на 65 км западно от Лос Анджелис.

Очевидци разказали пред телевизия Ей Би Си Нюз, че мъж влязъл в бара и открил огън с пушка, после хвърлил димни гранати и продължил да стреля безразборно.

По време на нападението в бара имало много студенти, които всяка сряда вечер си организирали там парти.

Говорителят на шерифа на окръг Вентура съобщи, че нападателят е бил убит в бара.

HAPPENING NOW: First responders arrive on scene of reported shooting at bar in Thousand Oaks, California. https://t.co/RxeSa1EMis — ABC News (@ABC) 8 ноември 2018 г.

Свидетел разказва, че е видял мъж, който застрелва охраната, а след това е използвал димни гранати и голямо оръжие.

"Той първо използва димна граната, а после стреляше поне 30 пъти. Изстрели се чуваха, дори когато всички напуснаха заведението“, разказва друг свидетел пред LA Times, без да е назовано името му.

#BREAKING: Police responding to reports of a mass shooting at a bar in Thousand Oaks. Multiple reports of shots fired and people hit at the Borderline Bar & Grill. Authorities urge the public to avoid the area. https://t.co/1DFIBMmd75 — Los Angeles Times (@latimes) 8 ноември 2018 г.

В същата вечер в бара е била организирана музикална забава за студенти. Поне 200 души са присъствали на събитието.

Освен полицията, на мястото на инцидента е дошъл и сапьорски екип.

Властите призоваха обществеността да се отдалечи от района.

The scene of Borderline in Thousand Oaks, California. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead.



Mass shooting; active shooter situation.pic.twitter.com/FCzMp17JOQ — James Parkley (@jnarls) 8 ноември 2018 г.

Breaking: Witness says that a man shot a security guard before entering Borderline Grill and Bar in Thousand Oaks, California, then set off a ‘smoke’ device and started shooting people inside. The bomb squad and FBI are on the scene. pic.twitter.com/lMM1ZeXNjj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 ноември 2018 г.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 ноември 2018 г.

Статия от март 2018 г. в Бизнес инсайдър цитира демографско проучване, според което Таузънд Оукс е един от трите най-безопасните града в САЩ с население над 100 000 души. Проучването е проведено от 24 април до 12 юни 2018 г.

Стрелба в синагога в САЩ, има жертви и ранени

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .