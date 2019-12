"Ал Джазира": Гърция и Турция са на ръба на война

А тина и Анкара са близо до въоръжен конфликт, след като Турция подписа споразумение за демаркация с Либия. Споразумението, подписано на 27 ноември, предвижда коридор, простиращ се по източното Средиземноморие между бреговете на Турция и Либия, и "рязане" честта от морето, върху която Гърция твърди, че има права, съобщи телевизия "Ал Джазира".

Турският министър на енергетиката Фатих Дьонмез обяви, че след като сделката бъде ратифицирана и от двете страни, турските кораби ще започнат да сондират във водите в района в търсене на природен газ и петрол.

Ще има ли война между Гърция и Турция за нефта в Средиземно море

Въпреки че гръцкият флот не е излизал с официално съобщение, двама експерти споменали пред "Ал Джазира", че Атина е изпратила военноморски сили в спорната зона югоизточно от Крит.

