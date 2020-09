Ердоган: Ако нещата опрат до битка, ние сме готови да станем мъченици

Т урският президент Реджеп Ердоган изостря напрежението в спора с Гърция за морската граница и залежите от природен газ в Средиземно море. „Алчни” и „некомпетентни” – така той нарече политиците, носещи съответните отговорности в Атина и в Париж, пише „Дойче Веле”.

„Ние сме готови да станем мъченици”

„Ако нещата опрат до битка, ние сме готови да станем мъченици”, заяви в една своя реч турският президент. И добави многозначително: „Въпросът е обаче дали онези, които ни се противопоставят в Средиземно море, са готови на същите жертви?”.

В своята реторика Ердоган стигна и още по-далеч. „Дали гръцкият народ ще поеме рисковете, на които го излагат неговите алчни и некомпетентни водачи?”, каза още той. След което намеси и Франция: „Уведомен ли е френският народ за цената, която ще трябва да плати заради своите алчни и некомпетентни водачи?”.

