Назира Карими: Избягах от талибаните преди 20 години, сега се връщаме в началото

А фганистанска журналистка избухна в сълзи, след като зададе въпрос по време на брифинг на Държавния департамент на САЩ в понеделник следобед, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

За Назира Карими, репортер в телевизионната мрежа Ариана, въпросът ѝ е дълбоко личен, след като членове на семейството ѝ са били изтезавани от талибаните, преди да станат бежанци в САЩ.

„Много съм разстроена днес, защото афганистанските жени не очакваха, че всички талибани ще дойдат за една нощ. Те свалиха флага на страната ми. Това е моят флаг“, каза Карими през сълзи, сваляйки маската си, украсена със знамето на Афганистан.

„Те издигнаха своето знаме. Всички са разстроени, особено жените. Къде е моят президент? Бившият президент Гани?“,

поиска да знае тя. „Хората очакваха, че той ще се бие с тях, но той избяга веднага. Не знаем къде е и нямаме президент“, продължи тя.

Afghan reporter Nazira Karimi asks Pentagon Press Sec. Kirby for comment on the collapse of Afghanistan and the future for women like her who will have their rights ripped away. pic.twitter.com/60crOwCH2B — The Recount (@therecount) August 16, 2021

„Нямаме президент, нямаме нищо. Афганистанският народ не знае какво да прави. Жени постигнаха много в Афганистан. Аз постигнах много. Избягах от талибаните преди 20 години, а сега се върнахме към стъпка първа. Президентът Гани трябва да отговаря пред афганистанския народ“, добави Карими.

През уикенда афганистанското правителство падна от власт след изтеглянето на войските на САЩ. Талибаните се върнаха обратно в Кабул, като мнозина сега се опасяват, че екстремистката група ще наложи стриктното тълкуване на исляма, което е особено репресивно за жените и момичетата.

Назира Карими започва кариерата си като репортер през 1990 г. в Националната телевизия на Афганистан, преди да стане кореспондент на Би Би Си Персия и радио „Свободна Европа“. Мечтата ѝ да стане журналист се зародила, докато е била още на училище на 14 -годишна възраст. Учителят ѝ е смятал, че нейният „любознателен ум, живият ѝ дух и постоянният поток от въпроси“ ще я направят идеална за работата.

Когато става журналист в Афганистан, семейството ѝ е подложено на тормоз, заплахи със смърт и насилие

от страна на талибанските бойци, което трови живота им с години. Карими се обявява против фанатичните действия на талибаните. Тя осъжда политиката им на апартейд и бруталността срещу афганистанските жени и момичета и е възхитена от подкрепата, която получава от обществеността.

Талибаните отчаяно искат да заглушат смелия ѝ глас. През 1994 г. на Карими ѝ е казано, че талибаните планират да я убият. Тя бяга в Пакистан заедно със съпруга и децата си, където започна работа за Би Би Си и продължава да прави репортажи за зверствата, извършени от талибаните.

'He should answer to Afghan people': Reporter gets emotional during question Afghan reporter Nazira Karimi makes an emotional plea to Pentagon spokesman John Kirby at the Pentagon briefing after the Taliban's taking of Kabul. https://t.co/a2NeDqxYLz #Video #USRC pic.twitter.com/jdvMiFS6t9 — Top U.S. & World News🗽 (@USRealityCheck) August 16, 2021

Две години по-късно, през 1996 г., когато талибаните превземат Кабул, нещата стават още по-тежки, особено за жените в региона. По време на интервю за Би Би Си тя пита говорител на талибаните дали те ще позволят на жените да работят. В отговор той я задържа за три часа, след което ѝ кавза никога да не се връща в Афганистан и да си стои вкъщи.

Семейството ѝ вече не се чувства в безопасност в Пакистан,

Назира се свърза с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), но те не могат да направят нищо, тъй като нямат програма за бежанци за афганистанците. Едва след като талибаните отвличат и пребиват съпруга ѝ почти до смърт, служителят на ВКБООН най-накрая предприема специални спешни действия и незабавно праща Назира, съпруга ѝ и децата в САЩ като бежанци.

Докато Карими започва да се приспособява към живота в Съединените щати, талибаните продължават да тормозят роднините ѝ в Афганистан, изпращайки смъртни заплахи и прониквайки в дома на майка ѝ, брат ѝ и сестра ѝ. Двама мъже бият майка ѝ и се опитват да изнасилят сестра ѝ, но брат ѝ успява да се пребори с тях.

Докато бяга, той е преследван и талибански бойци осакатяват краката му, като стреляха по него. След ужасяващия инцидент всички 16 членове на семейството на Карими се крият.

При подаване на молба до ВКБООН за статут на бежанци през 1999 г., те на два пъти получават отказ.

Карими дори се заканва, че ще се самозапали пред Белия дом, за да привлече вниманието към бруталността на талибаните и опасността, в която е нейното семейство. В крайна сметка молбата за бежанци и презаселване на цялото семейство е обработена като спешен случай.

Най-голямата дъщеря на Карими в момента е медицинска сестра, докато синът ѝ работи във финансовия сектор.

Сърцераздирателният въпрос на Карими в понеделник беше приет със съчувствие от говорителя на Пентагона Джон Кърби. „Разбирам тревогата, страха и болката, които изпитвате. Ясно е и никой в ​​Пентагона не се радва на кадрите, които виждаме. Всички сме наясно с типа управление, на което талибаните са способни. Много от нас са прекарали време в Афганистан. Всичко, което виждаме през последните 72 до 48 часа, се приема лично от всеки тук в Пентагона“, започна Кърби.

"Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came," Afghan journalist Nazira Karimi says in emotional moment during Pentagon briefing.



"Women have a lot of achievements in Afghanistan. I had a lot of achievement...Now we go back to the first step again.” pic.twitter.com/BXwVFzWv0B — ABC News (@ABC) August 16, 2021

„Ние също инвестирахме много в напредъка, който жените и момичетата постигнаха политически, икономически и социално и със сигурност разбираме и усещаме болката, която изпитвате.

В момента сме съсредоточени върху това да направим всичко възможно за онези афганистанци, които ни помогнаха.

Ще направим всичко възможно, за да изпълним задължението си да помогнем този прогрес да бъде възможен. Искрено съжалявам за болката ви“, каза Кърби.

След като бившият президент Гани избяга, той обясни в публикация във Фейсбук, че е напуснал страната, за да предотврати сблъсъци с талибаните и да избегне нови кръвопролития. Но решението му остави Афганистан без лидера си в момент на нужда.

"I THOUGHT IT WAS BEST TO GET OUT."@ashrafghani, the former president of #Afghanistan first appearance through Facebook post. pic.twitter.com/mQBZKWlGs0 — Atiq Ur Rehman Sial (@AtiqSial) August 15, 2021

След като ситуацията със сигурността в страната бързо се влоши, талибански бойци започнаха да бродят по улиците.