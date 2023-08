52 жертви при пожар в многоетажна сграда в Йоханесбург (ВИДЕО)

Н ай-малко 52 души загинаха днес в пожар, избухнал в многоетажна сграда в Йоханесбург, най-големият град в Южна Африка, съобщиха службите за спешна помощ, предадоха световните агенции.

Говорителят на службите за спешна помощ Робърт Мулаудзи каза, че 43 души са били ранени при пожара, който лумна преди зазоряване. Според Мулаудзи броят на жертвите все още може да се увеличи.

В ход е операция по издирване и пожарникарите се придвижват вътре в сградата, каза Мулаудзи. Екипът е извадил досега 52 тела, уточни той и добави, че още хора може да са блокирани вътре.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs