Б роят на жертвите на нападението срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч достигна 50, след като полицията откри още едно тяло в една от джамиите, предадоха Ройтерс и ДПА.

Ранените са също 50, от тях 36 остават в болницата. Двама души са в критично състояние.

New Zealand's police commissioner says the death toll has risen to 50 after Friday's attacks on two Christchurch mosques. Mike Bush says another victim was found at one of the scenes. Here's the updated story: https://t.co/1lohFQ8lUY