5 по Рихтер разлюля Азербайджан

З еметресение с магнитуд 5 е регистрирано в района на Талишките планини в Южен Азербайджан, съобщи Центърът за сеизмологични услуги към азербайджанската Академия на науките.

Според съобщението трусовете са регистрирани в 07:43 местно време (06:43 бълг. вр.).

On 2024-06-28, at 03:43:23 (UTC), there was an earthquake around 7 km ESE of Lerik, Azerbaijan. The depth of the hypocenter is about 10.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.8.https://t.co/njp1fqwndm pic.twitter.com/s4FFoyBAvj