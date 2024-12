34-годишна спечели конкурса "Мис Франция" (СНИМКИ)

К онкурсът за красота "Мис Франция", чието 95-о издание се състоя в събота късно вечерта, за първи път беше спечелен от участничка, преминала 30-годишна възраст, предаде АФП.

Титлата взе Анжелик Ангарни-Филопон на 34 години, представителката на френския карибски остров Мартиника.

Победата ѝ в конкурса "Мис Франция" стана възможна благодарение на преразглеждането на правилата преди две години. Под натиск на критици организаторите отмениха възрастовата граница, която беше 24 години и позволиха в надпреварата да се включат омъжени жени и майки.

Така на 34-годишна възраст стюардесата Анжелик Ангарни-Филопон постави рекорд, като стана най-възрастната носителка на титлата в историята на конкурса "Мис Франция". Тя беше избрана сред 30 участнички, като най-младата беше на 18 години.

Ангарни-Филопон е участвала в конкурса "Мис Мартиника" през 2011 г. Тя решава да се кандидатира отново, тъй като надпреварата вече модернизирана, отбелязва АФП.

"През 2011 г. една млада жена на 20 години стана първа подгласничка в конкурса "Мис Мартиника". Днес същата тази 34-годишна жена застава пред вас, за да представи отново Мартиника, диаспората и всички дами, на които някога са казвали, че е твърде късно", каза Ангарни-Филопон по време на надпреварата, която се проведе в Поатие, Западна Франция.

Новата "Мис Франция" беше избрана в момент, когато Нидерландия реши да се откаже от своя конкурс за красота, заявявайки, че той вече е "остарял", отбелязва АФП.

Meet the newly crowned Miss France 2025, 34 year old Angelique Filopon. Father French, mother Kenyan. The oldest contestant to win Miss France after a rule change allowing women older than 25, married or with kids to participate. A win for Kenya & Africa



