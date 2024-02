30 години след изчезването на Ревел Балмейн: Пробив в мистериозния случай с модела

С ензационно развитие по случая с изчезването на Ревел Балмейн преди почти 30 години доведе до откриването на второ разследване.

22-годишният модел Ревел е видяна за последно в предградието Кингсфорд в Сидни на 5 ноември 1994 г.

Чантичка с гримове, ключове и една обувка, намерени на близките улици, бяха всичко, което остана от живота й.

Балмейн е работила като модел и танцьорка, но също и като проститутка, за да свързва двата края.

След анонимен сигнал и мистериозна снимка, полицията разкри нов човек, за когото смята, че е свързан със случая, а по-късно бяха претърсени и три „важни за случая помещения“.

В понеделник заместник-щатският съдебен лекар Джоан Бапти проведе изслушване, за да определи второ разследване, което да започне на 29 април. Той чул, че неизясненият материал в полицейската бележка се очаква да бъде връчен до седмица.

На магистрата Бапти също беше казано, че ще бъде поискано актуализирано изявление от отговорния полицай, което да бъде представено в допълнение към първоначалното му изявление.

Предишното разследване през 1999 г. установи, че Балмейн е починала от ръцете на неизвестно лице, като въпросът е отнесен към отдела за неразкрити убийства. Никой никога не е бил обвинен за изчезването и смъртта ѝ.

Ревел Балмейн се присъединява към агенцията за ескорт, за която работи, управлявана от Джейн Кинг и тогавашния й съпруг Зоран Станойевич, шест седмици преди да изчезне.

Миналата година г-жа Кинг заяви, че има нова информация, че г-жа Балмейн е била уговорена да се срещне със сръбските приятели на Станоевич по-късно в нощта, в която изчезна. Няма данни, че г-н Станоевич е разследван от полицията.

През декември 2021 г. той беше арестуван по несвързани обвинения, докато полицията преразследваше изчезването ѝ.

Той беше един от петимата мъже, арестувани в Сидни във връзка с предполагаем сръбски престъпен синдикат.

Фокусът на първоначалните разследвания се фокусира върху последния известен клиент на Ревел, Гавин Самер, който отрече да е замесен.

През 1999 г. съдебният лекар установява, че Самер „със сигурност е имал възможността да убие г-жа Балмейн“, но „никакъв правдоподобен мотив“ така и не се появява.

Г-н Самер никога не е бил обвинен и няма предположения, че полицията все още го смята за заподозрян.

Адвокатът на г-н Самер се включи в съдебното заседание в понеделник. Сестрата на Ревел Сюелън Симпсън също се присъедини към съдебното заседание чрез видеовръзка и наблюдава процеса мълчаливо, съобщи Sydney Morning Herald.

И двамата ѝ родители починаха, без изобщо да разберат какво се е случило с Ревел.

„Дълги години нашето семейство работи неуморно, за да разбере какво се е случило със сестра ми – но за съжаление и майка ни, и бащата на Ревел, Айвор, починаха, без изобщо да разберат какво се е случило с малкото им момиченце“, каза г-жа Симпсън през 2021 г.

През юли 2021 г. се получи нова важна информация, включително размазана снимка на мъж със слънчеви очила и бяла тениска, седнал на дървена маса.

