19-годишен сириец е заподозреният за атаката при Мемориала на Холокоста в Берлин

С ирийски бежанец на 19 години е заподозреният за вчерашната атака при Мемориала на Холокоста в Берлин, предаде ДПА, като се позова на властите.

Тридесетгодишен испански турист бе тежко ранен при нападението.

Атака с нож при Мемориала на Холокоста в Берлин

Прокуратурата в Берлин потвърди информацията на германския в. "Билд" за заподозрения сириец, който живее в бежански център в източния град Лайпциг. Центърът вече бе разследван от съответните власти.

Мъжът е арестуван три часа след нападението по време на мащабна акция, свързана с издирването му, и се очаква днес да се яви в съда.

BREAKING:



Antisemitic terrorist attack in Berlin.



A 19-y-old Syrian asylum seeker who yesterday stabbed a Spanish tourist in the neck at the Holocaust Memorial in Berlin told investigators ”he wanted to kill Jews”



A Quran & prayer book were found in his backpack pic.twitter.com/S1TbwtTzK2